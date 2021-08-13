Единовременные "школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей

"Родители 19,4 млн детей школьного возраста получили единовременные выплаты", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплатами будут охвачены более 20 млн детей. Заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей можно направить до 1 ноября 2021 года.