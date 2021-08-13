Азербайджан в июле перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

БАКУ, 13 августа. /ТАСС/. Азербайджан в июле 2021 года перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минэнерго страны.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в июле составила 606 тыс. баррелей. Согласно решению, принятому министрами стран ОПЕК+ в апреле нынешнего года, квота страны на июль предусматривалась в объеме 620 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, Азербайджан в июле перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+", - сообщили в пресс-службе министерства.