ФАС проверяет крупнейшие торговые сети из-за обращений о росте цен

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента" и "Магнит" по обращениями граждан о росте цен. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей. Внеплановые выездные проверки проходят в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели", "Ленте" и "Магните". Проверки начаты по обращениями граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, сети проверяются на предмет антиконкурентного сговора, следствием которого может являться рост и поддержание цен.