Власти Хабаровского края дополнительно выделят более 127 млн рублей на субсидии по ЖКХ

ТАСС, 13 августа. Врио губернатора Хабаровского края принял решение направить на выплату субсидий за коммунальные услуги дополнительно 127,9 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства края.

"Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение выделить дополнительные средства на выплату субсидий за коммунальные услуги. На эти цели из региональной казны направят 127,9 млн рублей из тех 2 млрд руб., которые регион получил на обеспечение сбалансированности бюджета из федерального центра", - передает пресс-служба.

Субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуются около 40 тыс. домохозяйств. По данным министерства социальной защиты населения края, эта мера поддержки является одной из самых востребованных среди населения. Средний размер субсидии в летнее время составляет 2 296,87 руб., а в зимний - 3 115,89 руб.

Как сообщила замминистра - начальник управления социальной поддержки населения министерства социальной защиты населения края Наталья Нелюбина, с учетом дополнительных средств общий объем финансирования в краевом бюджете на субсидии за коммунальные услуги в 2021 году составит 881,1 млн руб.

Нелюбина также пояснила, что субсидия предоставляется тем, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи за полгода. Отсчет указанного шестимесячного периода начинается за полгода до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. При расчете ее размера учитываются все виды доходов: заработная плата, пенсия, пособие по безработице. Кроме того, для назначения субсидии не должно быть долгов за услуги ЖКХ. Мера поддержки предоставляется на шесть месяцев.

Ранее Хабаровский край получил дополнительно 2 млрд рублей на финансирование своего бюджета. Средства региону выделили по итогам обращения врио губернатора к правительству РФ. По поручению главы региона деньги направят на решение первоочередных социально значимых задач.