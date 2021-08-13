Главный индекс Франкфуртской биржи вырос до самого высокого уровня в своей истории

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, утром в пятницу вновь обновил свой максимум, впервые превысив отметку в 16 000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

После уверенного роста в течение недели в пятницу DAX достиг самого высокого значения в своей истории - 16 029,40 пунктов. Однако затем индекс незначительно снизился до 16 005,30 пунктов. В начале января DAX преодолел барьер в 14 000 пунктов, а в конце марта впервые превысил отметку в 15 000 пунктов.

Во многом подобный рост связан с постепенным выходом мировой экономики из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, определенные компании заявляют о росте продаж и получении прибыли. Вместе с тем количество безработных в промышленно развитых странах вновь снижается.

Еще одним фактором, способствующим укреплению позиций DAX, стали опубликованные в среду данные об инфляции в США. Таким образом, опасения инвесторов по поводу еще более сильного роста инфляции в Соединенных Штатах на этой неделе не подтвердились.