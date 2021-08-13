В Ростовской области планируют построить несколько сотен спортобъектов до 2030 года

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 13 августа. /ТАСС/. Несколько сотен спортивных объектов планируется построить в Ростовской области в течение ближайших 8-9 лет, сообщил в пятницу губернатор региона Василий Голубев в ходе встречи с призерами Олимпийских игр. Это позволит области побороться за право принять крупные спортивные соревнования, в том числе Олимпийские игры 2036 года.

"У нас запланировано несколько сотен спортивных объектов <…> уже в ближайшие 8-9 лет, до 2030 года. Так что мы намерены задуматься над этим (заявкой на участие в Олимпийских играх 2036 года - прим. ТАСС) основательно. Если нас поддержат, будем к этому готовиться", - сказал глава региона, отвечая на вопрос о возможной борьбе Ростовской области за право проведения Олимпиады.

По словам Голубева, сейчас идет проектирование объектов. "Мы точно понимаем, что крупных спортивных комплексов в городе Ростове-на-Дону у нас пока недостаточно. Сегодня работаем над четырьмя дворцами спорта или комплексами", - сказал глава области, отметив, что в их число входит новый баскетбольный зал. Голубев добавил, что власти будут работать над строительством спортивных объектов вне зависимости от того, примет Ростов-на-Дону Олимпийские игры или нет.

Ранее в пятницу на встрече с призерами Олимпийских игр министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия рассматривает возможность организации летней Олимпиады в 2036 году, несколько российских городов уже представили свои заявки.

Олимпиада 2024 года запланирована в Париже, 2028 года - в Лос-Анджелесе. В июне исполком Международного олимпийского комитета предложил провести игры 2032 года в австралийском Брисбене.