Сотрудники Natura Siberica сообщили, что новое руководство не пускает их в офис

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники производителя косметики Natura Siberica пожаловались на то, что новое руководство компании не пускает их в офис. Об этом говорится коллективном письме сотрудников компаний, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

В письме напоминается, что в августе 2021 года на руководящую должность президента компании был назначен Сергей Буйлов.

"Первым распоряжением нового руководства стало отключение пропусков на территорию офиса основателю и учредителю компании Ирине Юрьевне Трубниковой, ее сыну и наследнику Дмитрию Трубникову, а также ведущим сотрудникам компании, отвечающим за ключевые направления: всем главным бухгалтерам, директору по закупкам, директору по международным продажам, руководителю службы безопасности и руководителю отдела регистрации товарных знаков", - говорится в письме.

Как отмечается в документе, в тот же день, 11 августа 2021 года, остальные сотрудники компании, работающие в удаленном режиме, без уведомления и объяснения причин были лишены доступа к своим рабочим компьютерам, что не только парализовало работу всего офиса, но также привело к остановке работы нескольких магазинов, подключенных к базам онлайн.

"Одному из сотрудников IT-отдела, пытавшемуся препятствовать действиям незнакомых людей по отключению сотрудников от рабочих мест, стало плохо и ему потребовалось вызвать скорую помощь", - отмечается в письме. Кроме того, по данным авторов письма, в первый день своей работы представители нового руководства также попытались изъять документы в нескольких магазинах и в спа-салоне Natura Siberica, что привело к отключению касс и моментальной остановке обслуживания покупателей.

Письмо подписали 175 сотрудников компании, которые отказываются работать под руководством нового президента. Получить комментарии Буйлова пока не удалось.