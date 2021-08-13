ФАС заявила, что "Магнит" препятствует проведению антикартельной проверки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Торговая сеть "Магнит препятствует проведению ФАС России проверки, должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности, говорится в сообщении службы.

"АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") препятствует проведению законной проверки ФАС России. Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников "Магнита" нет на рабочих местах в здании. Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

В службе пояснили, что у сотрудников ФАС есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, в необходимых случаях производятся фото- и видеозапись, снимаются копии с документов.

Агентство ТАСС направило соответствующий запрос ретейлеру "Магнит".

Ранее ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента" и "Магнит" по обращениям граждан о росте цен. Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров.

Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей. Таким образом, штраф для сетей может составить более 600 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 9 августа поручил антимонопольной службе осуществлять мониторинг формирования цен на продукты, реализуемые через торговые сети.