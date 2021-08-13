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Автозавод "Соллерс Форд" с 16 августа приостановит производство на две недели

Это связано с плановым корпоративным отпуском

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Автозавод "Соллерс Форд" в Елабуге на две недели приостановит производство в связи с плановым корпоративным отпуском в период с 16 по 27 августа. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Соллерс авто".

"Ежегодный корпоративный отпуск на заводе "Соллерс Форд" в Елабуге в этом году планируется с 16 по 27 августа. В этот период на производственной площадке будут проведены плановые работы по обслуживанию, ремонту и отладке оборудования", - рассказали в компании.

В "Соллерс авто" отметили, что в данные сроки дефицита автомобилей Ford Transit не ожидается. Производство автомобилей этой модели на заводе будет возобновлено 31 августа.

Группа "Соллерс авто" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с лидерами мировой автоиндустрии - Ford, Mazda и Isuzu. Общие производственные мощности группы - более 300 тыс. автомобилей в год. "Соллерс" владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод).

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