В Думу внесли законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии (так называемом сроке дожития) в 2022 году, который предусматривает его сохранение на уровне 264 месяцев. Текст документа в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев", - говорится в пояснительной записке.

С 1 января 2021 года этот срок составляет 264 месяца. В 2020 году он равнялся 258 месяцам. Период выплаты накопительной пенсии определяется на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с методикой кабмина.

Подобные законопроекты вносятся ежегодно и входят в пакет бюджетообразующих инициатив.