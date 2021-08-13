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Пандемия COVID-19

Гендиректор "Аэрофлота" заявил, что пока рано говорить о конце кризиса авиаперевозок

Говорить о конце кризиса авиаперевозок пока рано - гендиректор "Аэрофлота".

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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
"Победа" рассматривает вопрос запуска рейсов в Египет после расширения авиасообщения
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