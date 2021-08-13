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Голикова: введение дистанционного формата занятости в РФ сохранило 3 млн рабочих мест

Как отметила вице-премьер РФ, в условиях пандемии такое серьезное решение помогло сохранить доход людей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Практически 3 млн рабочих мест в России было сохранено благодаря введению дистанционного формата занятости и принятию соответствующего закона. Об этом заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Дистанционная занятость дала нам возможность и возможность работодателям сохранить в рамках дистанционной занятости практически 3 млн рабочих мест. В условиях пандемии это очень серьезное решение, которое помогло и сохранить рабочие места, и сохранить людей, а главное - сохранить их доход", - сказала она на заседании "Единой России" по обсуждению программ капремонта школ.

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Россия
Пандемия COVID-19
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