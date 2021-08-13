Власти Тувы выделили 80 млн рублей на помощь пострадавшему от пандемии бизнесу

КЫЗЫЛ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Тувы выделили 80 млн рублей для помощи в 2021 году предприятиям малого бизнеса, пострадавшим из-за пандемии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС и.о. первого заместителя председателя правительства республики Александр Брокерт.

"Мы по аналогии с федеральными [мерами] мы заложили порядка 80 млн рублей. Они заявительного характера. Это и бизнесу компенсация арендных ставок, кто попал под закрытие, и по аналогии с федеральными средствами поддержки, сохранившие рабочие места [предприниматели получат] по 12,5 тыс. выплаты на человека. По мере сбора заявок такая компенсация малому бизнесу будет производиться", - сказал Брокерт.

По его словам, выплаты должны начаться уже в августе.

Власти Тувы в середине июля ввели жесткие ограничительные меры в республике из-за ухудшающейся эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Была приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, розничной торговли непродовольственными товарами, работа парков, скверов и игровых зон. Часть ограничений была снята со 2 августа, с условиями заполняемости помещений в 25-50%.

В Туве зарегистрировано более 23 тыс. случаев коронавируса, 241 человек умер. Только за последние сутки в регионе заболели 120 человек.