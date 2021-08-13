В Госдуму внесли законопроект о государственном реестре сельскохозяйственных земель

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения. Текст документа в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты.

В этот реестр, согласно инициативе, будет вноситься информация, полученная при осуществлении государственного мониторинга сельскохозяйственных земель. Минсельхоз предлагается наделить полномочиями по его ведению посредством системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. При этом порядок его ведения и получения из него данных устанавливается кабмином, следует из текста законопроекта.

Предполагается, что доступ к реестру органов государственной власти и местного самоуправления будет бесплатным. "Реестр выступает необходимым источником информации для проведения мероприятий по земельному надзору, а также государственным информационным ресурсом, содержащим подтвержденные в ходе проведения государственного земельного надзора сведения о фактическом использовании земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения", - уточняется в сопроводительных материалах.

По мнению правительства, реализация инициативы позволит создать инструмент, обеспечивающий "оперативное получение актуальных и достоверных сведений о землях сельскохозяйственного назначения", а также их пригодности для профильных целей. Согласно оценке кабмина, создание реестра не потребует дополнительного бюджетного финансирования.