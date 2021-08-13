Цена бензина Аи-92 установила на бирже новый рекорд

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже второй день подряд устанавливает новый рекорд. По территориальному индексу в европейской части России она выросла в ходе торгов на 0,73%, до 58,456 тыс. руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,83%, до 59,93 тыс. руб. за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,22%, до 50,9 тыс. руб. за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов, используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, по территориальному индексу второй день подряд снижается после роста в течение последних семи дней. Их стоимость снизилась в ходе торгов на 1,48%, до 51,371 тыс. руб. за тонну.

Стоимость топочного мазута выроста за день на 0,62% и составила 21,752 тыс. руб. за тонну. Биржевой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличился на 0,53%, до 49,4 тыс. руб. за тонну.

Минэнерго и ФАС в четверг, комментируя очередной рекорд роста стоимости бензина на бирже, заявляли, что в настоящий момент не видят причин для возникновения ажиотажного спроса на бензин и дизельное топливо на бирже, что может повлечь резкое колебание цен. При выявлении антимонопольных нарушений ФАС готова принять меры реагирования.