Шадаев через "Госуслуги" пригласил молодых специалистов на работу в Минцифры

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций расширяет цифровую команду. Об этом в письме, опубликованном на портале госуслуг, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Всех новичков оформим на госслужбу, дадим опытного наставника, обучим новейшим технологиям", - отметил в письме Шадаев.

Он добавил, что будущий специалист должен иметь российское гражданство, высшее образование и грамотный русский язык. Шадаев уточнил, что молодые специалисты смогут помочь министерству в развитии портала госуслуг, запуске единой биометрической системы и во многом другом.

Министр отметил, что информацию о зарплате, графике работы и другую будущие специалисты могут найти по ссылке https://job.gosuslugi.