Финансирование исследований в сельском хозяйстве в РФ выросло почти в 2 раза с 2013 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Финансирование исследований в сельском хозяйстве выросло с 2013 года почти в два раза, с 6,6 млрд рублей до 12,3 млрд рублей в прошлом году. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев в ходе Всероссийского дня поля - 2021.

"За прошедший период мы существенно нарастили и объем бюджетного, и вырос, что очень важно, объем внебюджетного финансирования у отечественных национальных аграрных центров. Это свидетельствует, безусловно, об эффективной работе научных организаций на рынке семян", - сказал Медведев.

Согласно данным презентации замминистра, бюджетное финансирование выросло с 2013 года с 6,6 млрд рублей до 12,3 млрд рублей в 2020 году (рост плюс 186%). А внебюджетные средства (от продажи отечественного селекционно-генетического материала, роялти, грантов) увеличились с 6,1 млрд рублей в 2013 году до 14,2 млрд рублей в 2020 году (рост плюс 232%).

"Минобрнауки проводит системную работу по мобилизации и развитию кадровых и производственных ресурсов сети научных организаций аграрного профиля. За прошедшее время этот этап мобилизации проведен, он позволил нам создать 47 федеральных научных центров, 30 междисциплинарных научных центров в 55 субъектах России", - сказал Медведев.

Замминистра добавил, что в результате удалось мобилизовать кадровые, производственные, земельные ресурсы для тех задач, которые поставлены перед Минобрнауки России с точки зрения обеспечения доктрины продовольственной безопасности за счет получения отечественного селекционного материала.