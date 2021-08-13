Посевные площади в Пензенской области в 2021 году выросли более чем на 50 тыс. га

ТАСС, 13 августа. Посевные площади Пензенской области составили более 1,5 млн га в 2021 году, что на 51 тыс. га больше, чем годом ранее. Об этом сообщил врио главы региона Олег Мельниченко по видео-конференц-связи на пленарном заседании Всероссийского дня поля в Свердловской области.

"В текущем году посевная площадь у нас оставляет 1 млн 504 га при общей площади пашни в регионе 2,2 млн га, это больше уровня прошлого года на 51 тыс. га. Мы за последние годы практически ежегодно вводили в оборот по 30-35 тыс. га", - сказал Мельниченко.

Он добавил, что доля погибших посевов в регионе не превышает 2%. Сейчас зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 536 тыс. га, при средней урожайности 24,7 центнера с га.

"Мы примерно идем в темпе прошлого года. По показателю урожайности зерновых и зернобобовых культур Пензенская область идет на первом месте в Приволжском федеральном округе", - добавил врио главы области.