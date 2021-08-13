Акции крупных торговых сетей подешевели на фоне антикартельной проверки ФАС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Акции крупных торговых сетей "Лента", "Магнит" и Х5 Retail Group в ходе торгов на Московской бирже снизились на фоне антикартельной проверки ФАС.

К 14:32 мск акции Х5 Retail Group снижались на 0,5%, до 2 тыс. 444 руб. за бумагу, депозитарные расписки "Ленты" потеряли в цене 0,39% и торговались на уровне 227,3 руб. за бумагу, акции "Магнита" подешевели на 1,41% и стоили 5 тыс. 459,5 руб. за бумагу.

Ранее ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента" и "Магнит". Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров.

Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей. Таким образом, штраф для сетей может составить более 600 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 9 августа поручил антимонопольной службе осуществлять мониторинг формирования цен на продукты, реализуемые через торговые сети.