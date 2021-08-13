"Автоваз" с 16 августа частично возобновит выпуск автомобилей на фоне дефицита электроники

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Автоваз" после выхода из планового корпоративного отпуска 16 августа не будет возобновлять производство машин семейства Lada Granta до 20 августа из-за проблем с поставками электронных компонентов "Bosch Самара", говорится в сообщении компании. Lada Niva будет производиться в ограниченном количестве, а Lada Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero - 18-19 августа.

"Нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией "Bosch Самара", продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти - линия №5 (Granta) будет остановлена на всю рабочую неделю (16-20 августа), линия №3 (Niva) будет производить ограниченное количество автомобилей с понедельника по четверг (16-19 августа), а линия №1 (платформа B0) будет работать в течение двух дней (18-19 августа)", - отмечается в сообщении.

Завод "Lada Ижевск", производящий Lada Vesta и Vesta SW, в меньшей степени страдает от дефицита и планирует работать в соответствии с обычным графиком производства при существующей видимости поставок, добавили в компании.