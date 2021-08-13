Бизнес Москвы просит отменить нормы о нанесении разметки и запрета на вынос кофе клиентам

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Руководители столичных ассоциаций предложили властям столицы отменить ряд антиковидных требований, которые касаются ведения журналов учета, нанесения разметки для соблюдения социальной дистанции и запрета на вынос напитков для клиентов. Об этом говорится в письме, направленном уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве Татьяне Минеевой.

"Мы, члены Совета предпринимателей Москвы, руководители ассоциаций предпринимателей Москвы, обращаемся с просьбой о принятии мер по отмене требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. <…> Просим принять меры по отмене: требования о ведении журнала регистрации температуры работников, требования о ведении журнала выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), требования о регулярном проведении исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции, требования о ведении журнала учета текущих уборок, требования о ведении журнала проветривания, требования о нанесении специальной разметки, запрета на чай и кофе для клиентов", - отмечается в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Также предприниматели просят отменить требование о необходимости использования и смены работниками салонов красоты и парикмахерских одноразового медицинского халата каждые три часа.

Подписи под письмом поставили председатель комитета отрасли СПА в Ассоциации предприятий индустрии красоты (АПИК) Наталья Филиппова, глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, руководитель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Александр Грот и глава компании "Фитнес Холдинг" (объединяет 22 фитнес-клуба) Александр Половиткин.

В пресс-службе Минеевой отметили, что сегодня в Роспотребнадзор и депздрав столицы будет отправлено письмо, основанное на этом коллективном обращении.