"Сапсан" нового поколения запустят между Москвой и Петербургом в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Скоростной поезд "Сапсан" нового поколения в пятницу прибыл в Морской порт Санкт-Петербурга. Новейший немецкий состав из десяти вагонов выйдет на линию уже в 2022 году, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД" в официальном Telegram-канале.

"В Санкт-Петербург прибыл "Сапсан" <…> Это первый из 13 высокоскоростных поездов новой партии. Он выйдет на маршрут уже в следующем году", - говорится в сообщении пресс-службы.

Перед выходом на линию между Москвой и Петербургом поезд от компании Siemens пройдет дооборудование и серию испытаний. Следом за ним в 2022-2023 годах РЖД выпустит на линию еще 12 новых "Сапсанов".

Как отметили в пресс-службе РЖД, на данный момент пассажиров перевозят 16 высокоскоростных поездов "Сапсан", однако это количество не позволяет удовлетворить спрос на поездки между двумя городами.

Контракт на поставку 13 новых высокоскоростных поездов Velaro, носящих в России название "Сапсан", был подписан между ОАО "РЖД" и компанией Siemens в июне 2019 года на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Общая стоимость контракта составила почти €1,1 млрд. Согласно договору, сами поезда производятся в городе Крефельд на западе ФРГ, а элементы интерьера должны устанавливаться на базе депо Металлострой в Санкт-Петербурге.