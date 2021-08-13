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"Роснефть" наметила начало опытно-промышленных работ на "Восток ойл" на 2022 год

Компания определила места размещения первоочередных кустовых площадок и эксплуатационного бурения

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Начало опытно-промышленных работ на месторождениях "Восток ойла" на севере Красноярского края намечено на 2022 год, следует из презентации компании.

Компания определила места размещения первоочередных кустовых площадок и эксплуатационного бурения. Готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти, говорится в документе.

"Роснефть" также начала строительство морского терминала "Порт Бухта Север", идет строительство гидротехнических сооружений, объектов хранения МТР, причальных сооружений на Енисейской губе.

Всего проект "Восток ойл" включает в себя 52 лицензионных участка, 13 открытых месторождений. Запасы проекта оцениваются в 6 млрд тонн жидких углеводородов и 2 трлн куб м газа.

Ожидается, что грузопоток с проекта по Северному морскому пути в 2024 году составит до 30 млн тонн, в 2027 году - до 50 млн тонн и в 2030 году - до 100 млн тонн.

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