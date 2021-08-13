На Хайнане испытали первое китайское противовыбросовое оборудование для скважин на шельфе

ХАЙКОУ /Китай/, 13 августа. /ТАСС/. Китайская национальная нефтегазовая морская корпорация (CNOOC) успешно испытала в акватории острова Хайнань первое произеденное в КНР подводное противовыбросовое оборудование для нефтегазовых скважин на шельфе. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

CNOOC будет использовать разработанный комплекс для герметизации устья скважин в процессе их строительства и ремонта. "Подводный аварийный превентор можно назвать самым важным средством в мире по предотвращению выбросов нефти в море", - цитирует издание заместителя генерального директора хайнаньского подразделения CNOOC Лю Шуцзе.

По его словам, такой превентор демонстрирует возможности страны в области исследований и разработок аварийного оборудования для шельфовых скважин. По сведениям газеты, к концу 2020 года в мире насчитывалось 20 аналогичных устройств.

Оборудование имеет рабочую глубину 3 тыс. м и общий вес более 130 тонн. Его эксплуатационная себестоимость на 40% ниже по сравнению с разработками других стран, пишет издание.

Принадлежащая CNOOC буровая платформа "Шэньхай-1" в акватории провинции Хайнань в конце июня официально приступила к добыче энергоносителей на шельфе в Южно-Китайском море. Платформа расположена в 150 км к югу от Хайнаня, скважины находятся на глубине 1,5 км. Глубоководная полупогружная плавучая платформа "Шэньхай-1" была сконструирована и построена Китаем самостоятельно, без иностранной поддержки. Срок ее эксплуатации составляет 150 лет. Максимальная емкость хранилища достигает 20 тыс. куб. м.

Согласно официальной статистике, площадь Хайнаня вместе с морскими акваториями составляет порядка 2 млн кв. км, что эквивалентно территории Мексики. На шельфе Южно-Китайского моря имеются огромные запасы углеводородов, активное освоение которых, как ожидается, позволит КНР удовлетворить значительную долю внутреннего спроса на энергоносители.