В Карелии завершили строительство дороги к беломорским петроглифам

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 августа. /ТАСС/. Подрядчик завершил строительство дороги к петроглифам в Беломорском районе Карелии. Новая трасса связала в единый маршрут две группы древних наскальных рисунков - "Залавругу" и "Бесовы следки", сообщил в пятницу во "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"В Беломорском районе завершено строительство дороги к петроглифам. Она связала в единый кольцевой маршрут две группы наскальных рисунков - "Бесовы следки" и "Залавругу". Подрядчик - компания "Технострой" - выполнила работы качественно и в срок", - говорится в сообщении.

Длина трассы составила 840 м. Следующим шагом на пути развития инфраструктуры беломорских петроглифов, которые в конце июля наравне с петроглифами Онежского озера включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, станет строительство моста через протоку Кислый Пудас. Власти рассчитывают, что все вместе это приведет к увеличению турпотока в Беломорский район, что позволит развить здесь сферу услуг, создать новые рабочие места для местных жителей.

Ранее сообщалось, что в мае после реконструкции открылся защитный павильон над группой петроглифов "Бесовы следки". В планах правительства также благоустройство пешеходной тропы, которая ведет непосредственно к петроглифам, ремонт мостков, создание подсветки, оборудование мест для отдыха и стоянок. В соответствии с общей концепцией отремонтируют домик смотрителя. На разворотной для транспорта площадке создадут визит-центр с гостиницей и кафе. Всего на создание современного комплекса рядом с беломорскими петроглифами Карелия получит из федерального бюджета 630 млн рублей в течение четырех лет по программе индивидуального развития региона.

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур, позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе возле мыса Бесов Нос и насчитывает более 1,2 тыс. изображений.

28 июля 2020 году на 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято единогласное решение о включении российского объекта "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" в список всемирного наследия ЮНЕСКО.