Проекты капремонта школ будут проходить экспертизу в упрощенном формате

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Проекты капитального ремонта школ в России будут проходить упрощенную экспертизу, сообщил в пятницу первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин на совещании по реализации поручений президента по итогам съезда "Единой России".

"Мы отработали алгоритм упрощенного прохождении экспертизы только в рамках определения достоверности сметной стоимости <…> Я думаю, что мы в ближайшие дни совместно с Минпросвещения закрытый перечень работ по ремонту, алгоритм формирования его предельной стоимости и алгоритм прохождения экспертизы с конкретным набором проектно-сметной документации подготовим, доработаем и он уже будет готов для утверждения", - сказал Ломакин.

Он отметил, что сначала необходимо определиться с объемом работ: либо восстановление школ в первоначальном виде, либо их доведение до какого-то определенного уровня. От выбора того или иного подхода будет зависеть набор проектно-сметной документации и алгоритм прохождения экспертизы, пояснил первый замглавы Минстроя.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по подготовке к новому учебному году счел недостаточными планы по ремонту в 2022 году 700 школ и поручил Минпросвещения представить новые предложения. Глава государства напомнил, что программа ремонта учебных учреждений рассчитана до 2026 года, поэтому 700 отремонтированных школ на следующий год недостаточно. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов позже сообщил, что порядка 1,5 тыс. школ будут отремонтированы в 2022 году.