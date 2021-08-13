Россельхозбанк в 1,5 раза увеличил кредитование экспортно ориентированных аграриев

КАДНИКОВО /Свердловская область/, 13 августа. /ТАСС/. Россельхозбанк в первом полугодии 2021 года выдал в 1,5 раза больше кредитов для аграриев, которые экспортируют свою продукцию, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем выданных средств составил около 260 млрд рублей, сообщил в пятницу первый заместитель председателя правления банка Кирилл Левин на Всероссийском дне поля в Свердловской области.

"Активно кредитуем сельхозпроизводителей, экспортирующих товар. В первом полугодии банк увеличил финансирование экспортно ориентированных компаний, выдав почти 1,5 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года. Всего около 260 млрд рублей", - сказал он.

Левин добавил, что также банк в первом полугодии увеличил на 45% кредитование фермеров для проведения сезонных работ. Россельхозбанк выдал 323 млрд рублей, 70% на льготных условиях. В ряде регионов банк единственный, кто выдает такие кредиты.

Ежегодное мероприятие "Всероссийский день поля - 2021" проходит с 12 по 14 августа в селе Кадниково в Свердловской области. В течение нескольких дней на его площадке продемонстрируют различные сорта сельскохозяйственных культур, новинки сельхозтехники и оборудования. Для проведения Всероссийского дня поля в качестве демонстрационной площадки каждый год выбирается один из регионов, играющих важную роль в развитии агропромышленного комплекса страны.