Чувашия договорилась с Минтрансом РФ о выделении 1 млрд рублей на ремонт дорог

ТАСС, 13 августа. Власти Чувашии рассчитывают в следующем году дополнительно направить на ремонт 60 км дорог 1 млрд рублей благодаря помощи Минтранса России. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики по итогам встречи главы Чувашии Олега Николаева с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

"Мы договорились, что Минтранс России сделает все возможное для того, чтобы буквально в следующем году Чувашия смогла получить дополнительные средства для достижения плановых показателей. Если говорить в километрах и деньгах, речь идет примерно о 60 километрах дорог регионального значения, в денежном выражении это примерно 1 миллиард рублей", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии.

Николаев уточнил, что на сегодняшний день работы по ремонту дорог идут опережающими темпами. Суммарное финансирование национального проекта в этом году составило порядка 2,7 млрд рублей. Это позволит отремонтировать свыше 110 км автодорог.

На встрече с министром также обсуждался вопрос реализации поручения президента России Владимира Путина по строительству третьего транспортного полукольца в Чебоксарах. Объект свяжет три района города, новые и строящиеся микрорайоны, создаст прямое транспортное сообщение в Чебоксарах и выступит альтернативой обхода федеральной трассы М-7 "Волга". Транспортное полукольцо также позволит решить проблему заторов, которые образуются в центре и на выездах из города в часы пик, снизит экономические потери и благоприятно повлияет на экологическую обстановку. В настоящее время получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на первый из трех этапов строительства дороги, стоимость которого составит 4,1 млрд рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП (с 10,9 человека на 100 тыс. населения в 2020 году до 4 человек в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. В нацпроекте также могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.