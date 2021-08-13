Продажи шампанского в России выросли на 9,4%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Объем розничных продаж шампанского в России в январе - июле 2021 года вырос на 9,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 9 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе - июле 2021 года составил 9 млн дал (109,4% от уровня января - июля прошлого года). В июле продано 1,4 млн дал (107,5% от уровня июля прошлого года)", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, розничные продажи вин в январе - июле 2021 года снизились на 2,5% и составил 30,2 млн дал, в июле этот показатель снизился на 3,1%, до 4,9 млн дал. Продажи водки за семь месяцев 2021 года снизились на 3,6%, до 40 млн дал, в июле - на 2,2%, до 5,9 млн дал. Продажи коньяка в России в январе - июле выросли на 3%, до 6,5 млн дал, в июле - снизились на 0,8%, до 891,2 тыс. дал.

В союзе также сообщили о том, что объем розничной продажи напитков слабоалкогольных (с содержанием спирта не более 9%) в январе - июле 2021 года вырос на 34,6% и составил 4,9 млн дал, в июле он вырос на 35,6%, до 912,4 тыс. дал. Всего объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - июле 2021 года снизился на 2,7% и составил 117 млн дал, в июле снижение составило 2,2%, до 17,6 млн дал.