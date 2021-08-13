Брянская область стала первой в РФ по объему производства озимого рапса

КАДНИКОВО/Свердловская область/, 13 августа. /ТАСС/. Урожайность озимого рапса увеличилась в Брянской области до 42,9 ц/га в 2021 году, что позволило региону выйти на первое место по производству объема сельскохозяйственной культуры на мировом и российском рынке, заняв на последнем 15,5%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в ходе "Всероссийского дня поля-2021", который проходит в Свердловской области.

В 2020 году министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе "Всероссийского дня поля" в Брянской области поставил задачу перед регионом увеличить объем производства озимого рапса как перспективной сельскохозяйственной культуры.

"В прошлом году, уважаемый Дмитрий Николаевич, когда были у нас, здесь, в Брянске, и мы обходили опытные делянки, посевы, мы обсуждали, какие культуры нужно развивать. <…> Вы сказали, нужно внедрять производство [озимого рапса]. Я хочу Вам доложить, Дмитрий Николаевич, что задачу мы выполнили - в этом году у нас озимого рапса 42,9 ц/га, это 15,5% российского озимого рапса. <…> Это первый показатель в России", - сообщил губернатор.

По его словам, средняя урожайность озимого рапса в этом году составила 40,1 ц/га, в настоящий момент в регионе убрано 97% и намолочено 163 тыс. тонны урожая. Несмотря на неблагоприятные климатические условия и бедные почвы регион смог нарастить производство, используя современные технологии, семена и минеральные удобрения. Губернатор отметил, что Брянская область также стала лидером по производству рапса на мировом рынке. "Сегодня Евросоюз, у них урожайность менее 30 ц/га, если взять лучшие страны - это Англия, у них в основном и озимый рапс, у них урожайность 34 ц/га, в Германии - 33 ц/га, и у Чехии 33 ц/ га. <….> Те [плановые] показатели, которые были в прошлом году, в этом [году] мы видим, что уже перевыполним", - добавил Богомаз.

Также, по словам губернатора, регион является лидером по промышленному производству картофеля, который экспортируется в соседние страны, в частности в Белоруссию. По последним данным, его средний урожай составил порядка 300 ц/га. "По валовому сбору мы собираем более 15% всего картофеля, и что приятно - рядом с нами находятся наши братья белорусы, мы им уже поставляем картофель не первый год для переработки, и каждая вторая пачка чипсов, выпущенная белорусами, она выпускается из брянского картофеля", - отметил Богомаз.

Ранее власти Брянской области сообщили о планах по увеличению объема производимого рапса до 200 тыс. тонн в 2021 году, что в два раза больше, чем хозяйства региона смогли получить годом ранее. За семь лет площадь под рапсом увеличилась более чем втрое - с 15 тыс. до 50 тыс. га. Эта культура поставляется на экспорт и является одной из стратегических для региона, всего регион производит около 8% российского рапса.