Мобильное приложение для госслужащих может появиться в 2022 году

КАЛУГА, 13 августа. /ТАСС/. Минцифры планирует создать платформу для госслужащих в 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов на форуме "Цифровая эволюция".

"Для госслужащих мы все-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего, то есть у нас есть мобильное приложение для обычных граждан. Не будем забывать, что госслужащие тоже наши граждане и для них тоже хорошо было бы, чтобы для них электронные сервисы были доступны, как и для всех остальных граждан, обеспечивающие удобство взаимодействия с кадровыми службами, со своими органами власти", - отметил он.

Замглавы ведомства добавил, что сервисами совместной удаленной работы госслужащего будет содержать в себе возможность быстрого общения, то есть корпоративный портал, мессенджер, почта. Как следует из представленной замминистра презентации, к 2022 году сервисами удаленной и совместной работы планируется обеспечить 10 федеральных органов исполнительной власти.

К 2024 году все госслужащие должны использовать "защищенные и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы на базе отечественного ПО", также следует из презентации.

20 июля 2021 года на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко был одобрен проект концепции реализации проекта типового автоматизированного рабочего места госслужащего.

В документе отражены цели, задачи, направления, этапы и ожидаемые результаты от внедрения новых отечественных технологий в работу госорганов и государственных внебюджетных фондов России. Концепция предполагает развитие сервисов, позволяющих осуществлять оперативный обмен данными между ведомствами, в том числе и во время удаленной работы. Это электронная почта, мессенджер, аудио и видеоконференцсвязь, электронный документооборот, в том числе и межведомственный, управление задачами, поручениями и проектами, а также ряд других цифровых сервисов российской разработки.