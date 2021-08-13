Рейсы из Хабаровска и Петропавловска-Камчатского в Анадырь запустят 18-19 августа

ТАСС, 13 августа. Объединенная дальневосточная авиакомпания "Аврора" с 18 и 19 августа начнет выполнять регулярные рейсы по маршрутам Петропавловск-Камчатский - Анадырь и Хабаровск - Анадырь соответственно. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"С 18 августа 2021 года авиакомпания "Аврора" начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Рейсы по данному направлению будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. С 19 августа 2021 года авиакомпания "Аврора" совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Якутия" начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Хабаровск - Анадырь. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении.

Билет в одну сторону по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь будет стоить от 5 600 рублей. Для рейсов приготовлен самолет Q400. По маршруту Хабаровск - Аврора стоимость билета в одну сторону составит 10 500 рублей, рейс будет выполняться на воздушном судне Sukhoi Superjet 100.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в конце июля сообщал, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит парк 45 отечественными самолетами. Первый Sukhoi Superjet должен поступить уже в этом году, также уже подписано соглашение о поставке восьми легких воздушных судов L-410 для местных линий.

По словам вице-премьера правительства РФ - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, единая дальневосточная авиакомпания даст новое развитие авиационной маршрутной сети, повысит транспортную доступность регионов российского Дальнего Востока, поможет улучшить качество и уровень сервиса пассажирских авиаперевозок.