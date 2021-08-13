Минцифры подготовило документы, регламентирующие работу с единой информационной платформой

МОСКВА, 13 августа./ТАСС/. Минцифры опубликовало пять проектов постановления, которые регламентируют работу с федеральной государственной информационной системой "Единая информационная платформа национальной системы управления данными (НСУД)". Соответствующие документы опубликованы на портале нормативных правовых актов.

"В соответствии с пунктом 4 постановления правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 733 "Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая информационная платформа национальной системы управления данными" и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Минцифры России разработаны 5 порядков", - отметили ТАСС в Минцифры.

Это порядок управления качеством государственных данных с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными" ; порядок представления государственных данных в подсистему информационно-аналитического обеспечения единой информационной платформы и обмена государственными данными с использованием витрин данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами и другие.

Единая информационная платформа позволит систематизировать множество государственных информационных систем, реестров и баз данных. "Описания данных реестра юридических лиц, реестра недвижимости, реестра транспортных средств, Пенсионного фонда Российской Федерации, других информационных ресурсов, необходимых для предоставления государственных услуг и оказания государственных функций, будут использоваться участниками информационного взаимодействия для более оперативного перевода государственных услуг в цифровой вид и их предоставления в режиме онлайн", - уточнили в Минцифры.

В министерстве подчеркнули, что разработанные порядки описывают механизмы подключения к единой информационной платформе органов и организаций государственного сектора, вопросы повышения качества данных, имеющихся в распоряжении государственных органов, правила создания витрин данных органами и организациями государственного сектора, а также механизмы обмена данными между участниками единой информационной платформы в целях предоставления государственных услуг гражданам и организациям.

"Полноценный запуск единой информационной платформы после вступления в силу порядков в перспективе позволит всем государственным системам работать с данными ведомств как с единым актуальным и достоверным массивом информации и даст возможность правительству Российской Федерации более оперативно принимать взвешенные решения, основанные на имеющихся данных" , - заключили в Минцифры.