На Ставрополье запустят программу поддержки производителей куриного яйца

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Производители куриного яйца из Ставропольского края впервые за долгое время получат финансовую поддержку от государства, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Птицефабрики Ставрополья впервые за много лет получат господдержку за реализацию яйца. В четвертом квартале начнутся выплаты субсидий из региональной казны на возмещение части затрат за реализованные объемы куриных пищевых яиц в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". На текущий год в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ставрополья Алексей Крисан, сейчас разрабатывается проект постановления правительства региона "Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат за реализованные объемы куриных пищевых яиц".

"Проект определит категории получателей и механизм предоставления субсидий на возмещение части затрат на корма, электроэнергию, зоотехническое и ветеринарное обслуживание, оплату труда сотрудникам птицефабрик, направленных на производство и реализацию куриных пищевых яиц в период наибольшего снижения спроса на продукцию (второй и третий кварталы текущего финансового года)", - цитирует заместителя министра пресс-служба краевой администрации.

По данным пресс-службы, производством пищевых куриных яиц в регионе занимаются четыре сельхозорганизации, в прошлом году они произвели 775,7 млн штук яиц. За первое полугодие 2021 года птицефабрики края продали 443,7 млн штук яиц, это на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в регионе реализуются частный инвестпроект, который позволит создать 159 новых рабочих мест и содержать до 760 тыс. кур-несушек и 240 тыс. яичного молодняка. Стоимость проекта - более 2 млрд рублей, его основная цель - обеспечить жителей края куриным яйцом и мясом птицы собственного производства. Планируемый объем производства продукции составит около 200 млн штук яиц в год, рассказали в пресс-службе.