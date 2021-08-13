РСПП попросил правительство заморозить акцизы на алкоголь до 2024 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство России и Минфин с просьбой заморозить акцизы на алкоголь до 2024 года. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Члены Российского союза промышленников и предпринимателей - крупнейшие производители алкогольной продукции, в т. ч. крупнейшие налогоплательщики в регионах присутствия, обращаются к вам с просьбой сохранить утвержденные президентом РФ ставки акциза на алкоголь в 2022-2024 годах, а также рассмотреть возможность заморозки акциза в перспективе трех лет", - говорится в документе.

Как отмечают члены союза, правительству РФ на протяжении последних пяти лет удалось существенно повысить предсказуемость налогового регулирования для алкогольной отрасли, заморозив ставку акциза в 2017-2019 годах, и в последующем индексируя ставки в пределах инфляции на три года вперед. В 2018 году правительство сформулировало подход, включающий в себя обещание шесть лет не менять налоги. "В совокупности эти подходы положительным образом сказались на отрасли, повысив конкурентоспособность добросовестных производителей. Заморозка акциза оказала стабилизирующий эффект на основные показатели отрасли, при этом не привела к выпадению доходов бюджета", - говорится в письме.

По данным его авторов, за период заморозки акциза различные категории алкоголя продемонстрировали позитивную динамику в части занятости, объемов производства и налоговых отчислений. "Стабилизация объемов производства и постепенный рост его уровня, в частности благодаря заморозке ставки акциза и повышению уровня легальности алкогольного рынка, увеличили объем отчислений в бюджет и создали дополнительные рабочие места в регионах, при одновременном снижении потребления алкоголя на душу населения и отсутствии негативных социальных последствий", - отмечается в письме.

Там также говорится о том, что одновременно значительные ограничения каналов продаж в связи с COVID-2019, существенное сокращение ресторанного рынка (на 20,7% в 2020 году по данным Росстата), общее снижение экономической активности и уровня доходов населения (на 3% в 2020 году по данным Росстата и продолжают снижаться), дефицит и последующий рост цен на упаковочные материалы (на 10-30% в зависимости от типа упаковки по данным производителей) и сырье (на 10-15% на пивоваренный ячмень по данным Национального союза солода и ячменя)‚ существенное повышение регуляторной и налоговой нагрузки в части экологической ответственности (на 2% по внутренней оценке участников рынка) уже сформировали критически негативный прогноз состояния отрасли в перспективе 2022-2024 годах даже при текущих принятых ставках акциза.

Последствия заморозки акцизов

В письме со ссылкой на данные экспертов Института экономической политики им. Е.Г. Гайдара (ИЭП) сообщается о том, что в случае заморозки акцизов рост прогнозируемого объема налоговых поступлений в период до 2024 года составит 3,5%, до 449,46 млрд рублей. В случае ежегодного повышения ставки акциза на 4%, в соответствии с действующим НК РФ, прогнозируется падение поступлений в бюджет на 10,9%, до 387,03 млрд руб. Кроме того, прогнозируется более высокий уровень занятости в алкогольной отрасли (488,4 тыс. против 473,5 тыс.) и более позитивный эффект на смежные отрасли (поставщиков и продавцов), многие из которых представлены малыми и средними предприятиями, что особенно чувствительно в период пандемии.

Наоборот, как отмечается в письме, дальнейшее повышение ставок акциза не только не даст ожидаемого эффекта из-за высокой исчерпанности этих мер, но и усилит негативное давление на отрасль. Так, согласно расчетам ИЭП, повышение ставки акциза дополнительно на 10% приведет к существенному падению объемов производства алкогольной продукции уже в 2022 г. по сравнению с 2020 г. (пива - на 11,2%, водки - на 15,8%, вина - на 10,7%), перечеркнув положительные эффекты предыдущего периода, позволившие стабилизировать ситуацию в индустрии.

Более того, данный шаг окажет негативное влияние на инвестиционные планы компаний, сформированные на основе ранее принятого подхода взвешенной и предсказуемой акцизной политики. Как стало известно ТАСС, с просьбой о заморозке акцизов на алкоголь в правительство также обратился Союз производителей алкогольной продукции.