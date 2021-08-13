Экспорт ржи из РФ за семь месяцев вырос в 11 раз

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Экспорт ржи из России за семь месяцев 2021 года вырос в 11 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и достиг 90 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"По данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус-Фито", за семь месяцев 2021 года в другие страны было поставлено 90 тыс. тонн ржи. Это в 11 раз больше, чем в январе - июле 2020 года (тогда этот показатель составлял 8 тыс. тонн)", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, также увеличился экспорт ячменя: за семь месяцев этого года за рубеж отправлено на 2% больше этой зерновой культуры, чем за аналогичный период прошлого года (рост на 2,93 млн тонн, до 2,99 млн тонн). Экспорт овса вырос на 16% (с 65,7 тыс. тонн до76,5 тыс. тонн). Поставки риса за январь - июль 2021 года составили 49,2 тыс. тонн - в пять раз больше, чем за семь месяцев 2020 года (в январе - июле 2020 года экспорт риса составил 9,2 тыс. тонн).

Основные импортеры

Как сообщили в Россельхознадзоре, главными импортерами российского зерна стали Турция (за январь - июль этого года поставлено 3,9 млн тонн), Египет (2,6 млн тонн), Саудовская Аравия (817 тыс. тонн).

Зернобобовые культуры за семь месяцев 2021 года больше всего закупили Пакистан (84,6 тыс. тонн), Турция (66,2 тыс. тонн), Италия (43 тыс. тонн).

Масличные культуры Россия экспортировала главным образом в Китай (753,8 тыс. тонн), Белоруссию (252,2 тыс. тонн), Казахстан (57,5 тыс. тонн).

Основной объем поставок продуктов переработки зерна пришелся на Латвию (138 тыс. тонн), Казахстан (29,6 тыс. тонн), Белоруссию (25,7 тыс. тонн).