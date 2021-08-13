Первые тракторы по соглашению СПИК 2.0 в Чувашии выпустят в 2022 году

ТАСС, 13 августа. Предприятия концерна "Тракторные заводы" выпустят первую партию тракторов малой и средней мощности по специальному инвестиционному контракту (СПИК 2.0) в 2022 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном портале органов власти Чувашии.

"Олег Николаев (глава Чувашии - прим. ТАСС) отметил, что в первом полугодии следующего года с конвейера (предприятий концерна "Тракторные заводы" - прим. ТАСС) сойдет первая техника", - отмечается в сообщении.

По словам главы Чувашии, первая партия будет собрана из импортных деталей. "Нашей главной целью на 2024 год станет производство 30-40% деталей в Чувашской Республике. Для этого мы сегодня целенаправленно работаем", - процитировали Николаева в пресс-службе.

По словам главы Чувашии, для сопутствующего производства планируется использовать внутреннюю кооперацию концерна "Тракторные заводы". В ней будут задействованы литейные, производственные и инжиниринговые компании, а также кооперация с российскими производителями компонентной базы, в том числе с предприятиями Чувашии.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) по локализации концерном "Тракторные заводы" производства сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности был подписан в июле на международной промышленной выставке "Иннопром - 2021" в Екатеринбурге. Документ подписали министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, глава Чувашии Олег Николаев, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков и генеральный директор концерна "Тракторные заводы", председатель совета директоров "Волжского комбайнового завода" Андрей Водопьянов.