Россельхознадзор отправил в четыре страны досье для регистрации вакцины от коронавируса

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор отправил досье для регистрации вакцины против новой коронавирусной инфекции для животных "Карнивак-Ков" в Таиланд, Корею, Грецию и Венгрию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ученые подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") сформировали и отправили досье вакцины "Карнивак-Ков", предназначенной для защиты животных от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в Таиланд, Корею, Грецию и Венгрию. Документ направлен для изучения и возможной регистрации препарата", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, интерес к закупке "Карнивак-Ков" проявляют и другие государства. В частности, об этом сообщали компании из Польши, Германии, Эстонии, Турции, Ливана, Таиланда, Венесуэлы, Перу, Эквадора. Кроме того, Россия готова предоставить ЕС партию вакцины в научных целях для изучения ее эффективности.

В ведомстве отметили, что препарат также востребован в России среди часто путешествующих владельцев домашних животных, граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле, и заводчиков. Осуществлены его отправки в Архангельскую, Брянскую и Ярославскую области, город Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Чувашскую Республику. Кроме того, Управление ветеринарии Краснодарского края организовало закупку вакцины для всех ветеринарных управлений края. Вакцинация животных против COVID-19 производится на базе частных и государственных ветеринарных клиник.

Препарат "Карнивак-Ков", разработанный подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", является первой в мире и на сегодняшний день единственной зарегистрированной вакциной против новой коронавирусной инфекции для животных.