МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Компании "Россети" и "Газпром нефть" обсудили импортозамещение в сфере цифровой трансформации и формирование подходов к созданию и регистрации интеллектуальной собственности. Об этом говорится в сообщении "Россетей" по итогам визита генерального директора компании Андрея Рюмина в центр инноваций "Газпром нефти" "Цифергауз".

"Обсуждено импортозамещение для цифровой трансформации, подходы к созданию и регистрации интеллектуальной собственности. "Газпром нефть" продемонстрировала инновационные разработки и рассказала об их влиянии на операционные показатели и расширение возможностей сотрудничества с компаниями отрасли при использовании цифрового обмена данными", - сообщили в "Россетях".

Отмечается, что компании в настоящее время уже реализуют совместный проект, в рамках которого на базе учебного центра "Россети Ленэнерго" испытывается программный комплекс с дополненной реальностью ARdviser, который поможет персоналу безошибочно выполнять различные операции на сетевом комплексе.

"Газпром нефть" также представила работу лабораторий по искусственному интеллекту, управлению роботами и беспилотниками, 3D-печати, а также созданию промышленных гаджетов и датчиков телеметрии.

В "Россетях" напомнили, что компания реализует, в частности, программу инновационного развития на 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года, концепцию "Цифровая трансформация - 2030", которая учитывает мероприятия и целевые показатели нацпроектов "Цифровая экономика", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука" и "дорожных карт" национальной инициативы "Энерджинет".

Компания намерена реализовать проекты по использованию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, "интернета вещей", беспилотной авиации и робототехники для создания "умных" подстанций и активно-адаптивных сетей, обеспечения эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления, а также инноваций в сфере управления.

"Инновации для группы "Россети" носят прежде всего прикладной характер. Внедрение передовых технологий на всех уровнях, от построения систем менеджмента до подготовки организации работы персонала на каждом энергообъекте, имеет понятную цель - повысить эффективность операционной и производственной деятельности. "Газпром нефть" управляет сложной инженерной инфраструктурой и обладает уникальным опытом, который может быть востребован и в сетевом комплексе. Наши компании совместно участвуют в проработке законопроектов, в том числе в области промышленных данных", - отметил генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь глава "Газпром нефти" Александр Дюков добавил, что компания всегда открыта к обмену с другими российскими компаниями лучшими практиками по созданию и применению цифровых технологий. "В таком диалоге рождаются новые идеи, новые варианты доработки и масштабирования технологий. Это, в конечном итоге, может идти на пользу не только конкретным компаниям, но и способно приносить синергетический эффект в отраслевом и межотраслевом масштабе", - пояснил он.

Уточняется, что одним из флагманских проектов нефтяной компании является цифровая система управления логистикой в Арктике "Капитан". К настоящему времени она уже позволила уменьшить расходы на вывоз нефти из региона на 12% за счет выбора наиболее оптимальных маршрутов для танкеров и ледоколов, экономии топлива и максимизации объемов транспортировки.

О компаниях

"Газпром нефть" - третья компания в России по объему добычи нефти. Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.