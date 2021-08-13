Дополнительные поезда Петербург - Москва выйдут на линию на фоне повышенного спроса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Три дополнительных поезда между Санкт-Петербургом и Москвой выйдут на линию в августе и сентябре на фоне повышенного спроса. Об этом рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (ФПК) назначает дополнительные поезда: Поезд № 55 Петербург - Москва отправится 22 и 29 августа в 21:26. Поезд № 56 Москва - Петербург отправится 20, 26, 27 августа, а также 2, 3 сентября в 21:24. Поезд № 209 Петербург - Москва отправится 15, 22, 29 августа в 21:20", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.