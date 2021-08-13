Маск рассчитывает, что первый в Европе завод Tesla начнет производство в октябре

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Глава американской Tesla Илон Маск надеется, что производство электромобилей на первом европейском заводе его компании в окрестностях Берлина начнется уже в октябре этого года. Об этом он заявил в пятницу в ходе визита на объект, в котором его сопровождал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет.

"Мы надеемся, что получим разрешение на производство первых автомобилей, наверное, в октябре, если нам повезет", - приводит агентство Reuters слова американского предпринимателя. Он также призвал пересмотреть и упростить регулирование на всех уровнях в Германии.

Ранее компания надеялась запустить производство в коммуне Грюнхайде 1 июля, но весной эти планы пришлось отложить до конца 2021 года из-за "бюрократических проволочек". Кроме того, Tesla добавила в проект строительства завод по производству аккумуляторов, для чего потребовалось дополнительное согласование со стороны немецких надзорных органов.

В пятницу Армин Лашет согласился с критикой Маска относительно бюрократической волокиты в стране. "Иногда можно подумать, что изобрести что-то новое технологически проще, чем покончить с бюрократией в Германии", - сказал он. Тем не менее управлению по экологии федеральной земли Бранденбург еще предстоит выдать окончательное разрешение, а этот процесс может затянуться до 2022 года, указывает агентство. В среду Маск уже встречался с представителем регионального правительства.

Tesla объявила о намерении построить свой первый завод в Европе в окрестностях Берлина в 2019 году. Компания планировала возвести его в как можно более короткие сроки, но столкнулась с "традиционными для Германии" бюрократическими сложностями и настороженностью местных жителей из-за проблем экологического характера. Завод стоимостью $6,9 млрд сможет производить до 500 тыс. автомобилей в год и создаст 12 тыс. новых рабочих мест. По словам компании, он станет "самым технологически продвинутым предприятием с крупномасштабным производством электромобилей в мире".