МЭР прорабатывает создание особой экономической зоны "Север" в Республике Коми

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России совместно с правительством Республики Коми прорабатывает возможность создания на территории региона особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Север". Площадь ОЭЗ может составить около 800 га, сообщила пресс-служба МЭР РФ.

"Мы поддерживаем инициативу региона, министерство готово оперативно рассмотреть заявку на создание ОЭЗ и при необходимости оказать региону методологическую, консультационную и информационную поддержку при подготовке необходимых документов и материалов", - отметил глава министерства Максим Решетников в ходе визита в Коми, слова которого приводит пресс-служба МЭР.

Лесозаготовительная компания "Лузалес", одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Коми, выступит якорным резидентом в ОЭЗ и вложит не менее 32 млрд руб., что позволит создать более 1,2 тыс. рабочих мест, уточняет Минэкономразвития. ОЭЗ может также получить инвестиции от предприятий по выпуску медицинского кислорода, говорится в сообщении.

"Все промышленные предприятия у нас так или иначе потребляют кислород, то есть пандемия уйдет, а потребность в кислороде все равно останется. В Ухте и Усинске есть небольшие предприятия по производству технического кислорода для собственных нужд, а ближе к югу они вообще отсутствуют", - цитирует пресс-служба МЭР слова главы Республики Коми Владимира Уйбы.

В конце июля глава Коми сообщил, что на территории особой экономической зоны "Север" в Сыктывдинском районе республики будет построен завод по выпуску мебели. Соответствующее соглашение подписали в Минпромторге РФ компании "Аскона" и "Лузалес", сказал Уйба.

Ранее сообщалось, что заявку на создание особой экономической зоны "Север" планировалось подготовить до конца 2021 г., идея получила концептуальную поддержку со стороны Минпромторга.