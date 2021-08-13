Рост ВВП России во II квартале предварительно составил 10,3%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. ВВП России во II квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 10,3% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Предварительная оценка ВВП за II квартал основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Ранее Росстат подтвердил оценку падения ВВП России в I квартале 2021 года на уровне 0,7% в годовом выражении.

По данным статведомства, пассажирооборот во II квартале вырос на 250%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений увеличились на 30,2%; розничный товарооборот вырос на 23,5%, а оптовый товарооборот - на 19,8%. Кроме этого, рост обрабатывающих производств составил 11,4%, грузооборот увеличился на 9,9%, а добыча полезных ископаемых - на 7,8%.