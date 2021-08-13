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Более 110 млн рублей выделили на материально-техническое обеспечение Сириуса

Контролировать целевое использование средств будет Управделами президента

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Правительство РФ подписало распоряжение о выделении 110,5 млн рублей для материально-технического и организационного обеспечения администрации федеральной территории Сириус. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"Выделить Управлению делами президента Российской Федерации в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 110626,3 тыс. рублей в целях организационного и материально-технического обеспечения деятельности администрации федеральной территории Сириус, печатного средства массовой информации, предназначенного для официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов и иной официальной информации органов публичной власти федеральной территории Сириус", - говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что на финансовое обеспечение деятельности и оплату труда работников администрации Сириуса выделено 97904,7 тыс. рублей, 12721,6 тыс. рублей будут предоставлены образовательному фонду "Талант и успех" в качестве субсидии на работу печатного издания средства массовой информации.

Контролировать целевое использование средств будет Управделами президента. Доклад об этой работе должен быть предоставлен правительству РФ до 1 февраля 2022 года.

О федеральной территории

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести поселок из состава Сочи и преобразовать его в отдельный муниципалитет. По его результатам также было принято положительное решение. 25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря прошлого года подписал закон о федеральной территории Сириус.

Врио главы территории назначен директор фонда "Инновационный научно-технологический центр "Сириус" (ИНТЦ) Андрей Столяров. Администрацию федеральной территории намерены сформировать до сентября. Ее штатная численность не должна превышать 43 человека.

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