Власти Кубани просят увеличить краткосрочное кредитования аграриев до двух лет

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с инициативой увеличить период краткосрочного кредитования для аграриев до двух лет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

"Программа льготного краткосрочного кредитования - одна из востребованных мер поддержки у растениеводов. Ежегодно они привлекают более 50 млрд рублей кредитных средств. Но сроки выплаты по кредитам не всегда совпадают со сроками реализации продукции. Прошу рассмотреть возможность увеличения срока краткосрочного кредитования с одного года до двух лет", - приводит пресс-служба администрации края слова губернатора.

В общей сложности Краснодарский край, являющийся одним из основных сельскохозяйственных регионов России, получил за последние пять лет 22 млрд рублей федеральной поддержки на развитие агропромышленного комплекса, из них более 11 млрд рублей - на растениеводство.

В 2021 году в регионе собрали рекордный урожай зерновых, колосовых и зернобобовых 12, 4 млн тонн, что на 1,4 млн тонн больше 2019 года. Аграрии Кубани в 2021 году также завершили уборку озимого ячменя, урожай составил 1,3 млн тонн, это лучший результат за последние 10 лет. Собрано 350 тыс. тонн сахарной свеклы, в крае планируют произвести 1,8 млн тонн сахара.

Глава Краснодарского края сообщил, что в регионе ежегодно обновляется парк сельхозтехники. Только за четыре года приобретено порядка 3 тыс. единиц сельскохозяйственных машин на сумму 13 млрд рублей.