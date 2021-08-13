Компаниям калининградского янтарного кластера предложили льготные займы до 5 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области предложили участникам регионального янтарного кластера льготные займы до 5 млн рублей под 3,5% годовых на закупку сырья. Об этом сообщил в пятницу губернатор области Антон Алиханов.

"Правительство Калининградской области готово предоставить организациям янтарного кластера льготное заемное финансирование. Компании могут получить до 5 млн рублей всего под 3,25% годовых для того, чтобы кластер имел возможность без проблем закупать сырье для его дальнейшей переработки", - приводит слова Алиханова пресс-служба областного правительства.

Льготное финансирование предоставляется при условии дальнейшей переработки сырья, увеличение которой утвердила стратегия развития янтарной отрасли России. Право на них получат предприятия янтарного промышленного кластера, который недавно впервые заключил прямой договор на поставку янтаря-сырца с Калининградским янтарным комбинатом. Участники отраслевого объединения таким образом получат 25 тонн янтаря.

Дополнительную поддержку янтарному кластеру предложил также Минпромторг РФ. Как сообщил заместитель главы ведомства Владимир Беспрозванных, находящийся в регионе с рабочей поездкой, калининградские янтарщики могут принять участие в предстоящем конкурсе промышленных кластеров на получение субсидий для возмещения затрат в проектах импортозамещения.

"Мы возобновляем поддержку по 41-му постановлению для кластерных проектов. На сегодняшний день готовится заявка и от Калининградской области. Через 2,5 месяца будет конкурсный отбор. Ждем ваших заявок и готовы обсудить, какие проекты готов выносить янтарный кластер", - заявил Беспрозванных.

Кластер янтарной промышленности

Кластер янтарной промышленности Калининградской области первым в регионе получил статус промышленного кластера и в 2019 году вошел в перечень промышленных кластеров Минпромторга РФ. В настоящее время в состав этого отраслевого объединения входит почти 40 участников, из них более половины - это предприятия.

Кроме того, кластер объединяет профильные образовательные заведения, музеи, банковские организации, институты поддержки бизнеса, отраслевую саморегулируемую организацию. По данным властей Калининградской области, на предприятиях кластера занято порядка 2 тыс. человек. Общий объем инвестиций кластера на горизонте планирования до 2023 года оценивается в 2,8 млрд рублей.