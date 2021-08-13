Власти Курской области заявили о росте доходов почти на 14%

КУРСК, 13 августа. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы в ходе дистанционного заседания 13 августа утвердили увеличение доходной части регионального бюджета почти на 14% - до 81,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации региона. Дефицит бюджета после внесения поправок практически не изменится и составит около 3,7%.

"Доходы региональной казны выросли на 9,7 млн рублей и оставят 81,3 млрд рублей. Расходная часть (после увеличения на 9,6 млрд руб. - прим. ТАСС) прогнозируется в размере 84,3 млрд руб.", - говорится в сообщении. Таким образом дефицит бюджета области составит около 3,7% к собственному объему доходов.

Как отметили в пресс-службе регионального парламента, увеличение доходной части бюджета связано с уточнением федеральных трансфертов, налоговых и неналоговых поступлений. Дополнительные средства направят на поддержку экономики, дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, в том числе капремонт школ, больниц, учреждений культуры, закупку медицинского оборудования.