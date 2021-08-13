На Украине исчерпано более 80% фонда по борьбе с коронавирусом

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Украина потратила более 80% средств, предусмотренных в государственном бюджете страны на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса в 2021 году. Об этом сообщило в пятницу министерство финансов страны.

"За семь месяцев 2021 года осуществлено расходов на борьбу с COVID-19 в размере 29 млрд гривен (более $1,08 млрд по текущему курсу) <...> В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд гривен (более $1,34 млрд)", - сообщает Минфин.

В частности, отмечает ведомство, 11,7 млрд гривен ($437 млн) потрачено на услуги по экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с коронавирусом, а также по вакцинации населения. Кроме того, на закупку вакцин израсходовано 9,2 млрд гривен ($343,3 млн).

2 августа управляющие Международного валютного фонда большинством голосов окончательно утвердили аллокации СПЗ (специальные права заимствования) на $650 млрд, из которых Украина получит более $2,7 млрд. В офисе президента Украины сообщали, что Киев направит эти средства на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.