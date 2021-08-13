Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением индексов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели двигался разнонаправленно, по индексу Мосбиржи велась борьба за отметку в 3 900 пунктов, до которой на пике повышения в начале дня оставались считанные пункты. Тем не менее по итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,41%, до 3 873 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,05%, до 1 666,44 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:04 мск снизился на 0,38%, до 73,20 руб., евро - на 0,03%, до 86,35 руб.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent к закрытию российского рынка акций снижается на 0,63%, до $70,6 за баррель.

Наступивший после обеда умеренный негатив на российском рынке связан с опасениями в связи с развитием эпидемиологической ситуации в мире и фактором приближения выходных, пояснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Хуже рынка торговались акции "Лукойла" (-1,25%). "На рынке преобладают позитивные ожидания в отношении статистики компании по МСФО за второй квартал и первое полугодие. Однако, как и в случае с сегодняшней публикацией данных "Роснефти", эти ожидания в случае их подтверждения, транслируются лишь в сохранение рынком текущих относительно высоких расчетных значений справедливой капитализации компании", - полагает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Отрицательную динамику демонстрировали и бумаги "Ленты" (-0,44%), и "Магнита" (-0,23%) на фоне негативных новостей. "По данным СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента" и "Магнит" в связи с обращениями граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров", - также пояснил Осин.

Прогноз на 16 августа

Движения рынков в начале предстоящей недели продолжат формироваться под влиянием "сигналов" регуляторов, развития ситуации с пандемией, геополитики, динамики сырьевых цен и ключевых статистических маркеров.

"Одними из ключевых событий недели станут выступление главы ФРС Джерома Пауэлла во вторник и публикация в среду протоколов июльского заседания ФРС, в которых могут содержаться указания на дальнейшие возможные перспективы ДКП и ее параметров", - считает Александр Бахтин.

В понедельник с утра тон настроениям могут задать июльские экономические показатели КНР - инвестиции в основной капитал, объем промышленного производства. В этот же день инвесторы сфокусируют внимание на июньском объеме промпроизводства и предварительной оценке ВВП Японии за второй квартал 2021 г., а также на индексе производственной активности NY Empire State за август.

По прогнозам "БКС Мир инвестиций", если осторожность в настроениях в начале недели не усилится, индекс Мосбиржи может продолжить борьбу за круглую отметку в 3 900 пунктов, прогноз по IMOEX на 16 августа - 3 835 - 3 905 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 73-74 руб.