"Русал" повысил прогноз капзатрат на 2021 год

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Русал" повысил прогноз капитальных затрат на 2021 г. до $1,1-1,3 млрд с $1-1,1 млрд, следует из презентации компании, показанной во время телеконференции с инвесторами.

Из этих затрат 17% придутся на завершение строительства Тайшетского алюминиевого завода, который компания рассчитывает запустить в IV квартале 2021 года, отметил финансовый директор "Русала" Александр Попов.

"Русал" пока не планирует строить новые заводы помимо ранее объявленных проектов, сообщил в ходе телеконференции с инвесторами заместитель гендиректора алюминиевого холдинга Олег Мухамедшин.

"Мы пока не обсуждаем конкретные планы", - сказал он.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года производство алюминия компанией составило 3,755 млн тонн, а продажи алюминия снизились до 3,926 млн тонн (-6%).